Биткоин, Ether и другие криптовалюты взлетели на новостях от Трампа

Биткоин в понедельник вырос более чем на 20% от минимумов прошлой недели наряду с и несколькими другими криптовалютами, которые, как заявил Трамп, будут включены в новый стратегический резерв США. Об этом пишет Reuters.

О создании стратегического резерва криптовалют Трамп сообщил в соцсети Truth Social. По его словам, в резерв войдут биткоин, Ether, XRP, Solana и Cardano. Появление этой новости спровоцировало резкий рост упомянутых монет.

Лидер Белого дома также написал, что биткоин и Ether составят основу криптовалютного резерва.

После этой публикации BTC взлетел на 20% с ноябрьских минимумов, достигнутых в пятницу. Так, настроения по флагманской криптовалюте резко улучшились после падения с середины января на фоне опасений по поводу того, что Трамп не выполнил обещания по ослаблению регулирования

К 09:20 мск биткоин торговался в районе отметки $93 000, умерив пыл в понедельник после вчерашнего взлета. На пике монета достигала уровня $95 283, после чего слегка откатилась. В минувшую пятницу BTC в моменте падал к $78 651 впервые с ноября прошлого года.

Ether вырос на 10% с закрытия в пятницу и торговался на уровне $2 426, XRP прибавил 31%, Solana поднялась на 15%, а Cardano — на 69%.

«Трамп дал тот толчок, которого ждали криптовалютные трейдеры», — сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.

По его словам, «вся вера, которая была утрачена на прошлой неделе, похоже, восстановлена», и новые максимумы могут быть достигнуты, если не будет новой волны распродаж в сегменте рисковых активов.

Крис Уэстон, глава исследований в австралийском Pepperstone, сказал, что ралли может продолжиться на первом Криптосаммите Белого дома, который Трамп проводит в пятницу.

Биткоин упал более чем на 17% в феврале, зафиксировав самое крупное месячное снижение с июня 2022 года, и потеряв более третьей части своей стоимости с тех пор как достиг $109 000 в январе.