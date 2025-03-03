В России снизились цены на красную икру

В России отметили снижение цен на красную икру. В феврале медианная стоимость натуральной красной икры составила 8 985 рублей за килограмм, что на 10% ниже, чем в декабре прошлого года.

По данным аналитического центра «Чек индекс», при этом в годовом выражении она увеличилась на 29%. Количество покупок красной икры в феврале сократилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время, спрос на имитированную икру возрос: ее медианная цена достигла 511 рублей за упаковку, что на 8% больше, чем год назад.

Эксперты связывают снижение цен на натуральную красную икру с сезонными факторами и накоплением больших запасов товара на складах, что влияет и на оптовые цены. После пиковых новогодних продаж стоимость вернулась к более стабильным значениям. При этом средний чек за покупку икры объемом 250-300 граммов составил 2 960 рублей, что на 23% превышает показатель 2024 года.

Исследование показало значительное изменение стоимости праздничных блюд к Масленице. «Индекс блинов с икрой» вырос на 23% относительно прошлого года и составил 3 109 рублей, включая стоимость как самой икры, так и минимального набора продуктов для их приготовления. При этом «индекс блинов со сгущенкой» увеличился на 10% – до 293 рублей. Эти данные не только демонстрируют динамику цен на различные продукты, но и отражают изменения в потребительских предпочтениях на российском рынке.