Трюдо объявил о новых санкциях Канады против России

Оттава расширила антироссийские санкционные списки, в них внесли в том числе ряд «военизированных организаций», сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

«Премьер-министр объявил о новых санкциях против десяти физических лиц и 21 организации», – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы Трюдо по итогам саммита по Украине в Лондоне.

Санкции введены, в частности, против «военизированных организаций и их лидеров». Указывается, что всего в антироссийских санкционных списках уже свыше 3 тыс. физлиц и организаций.

Трамп продлил санкции против России

В конце февраля США продлили срок действия связанных с ситуацией на Украине санкций против России еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. ЕС также ввел новый, 16-й, санкционный пакет.