Биткойн растет более чем на 10%

Стоимость биткойна во время торгов выросла более чем на 10%, превысив $93 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Так, по данным на 20:38 мск стоимость биткойна росла на 10,11%, до $93,665 тыс.

К 20:40 мск показатель ускорил рост и находился на уровне $94,112 тыс.

Стремительное увеличение стоимости происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о создании национального криптовалютного резерва. Американский лидер сообщил, что биткойн и Ethereum составят его основу.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.