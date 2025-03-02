Туск: у участников саммита в Лондоне разделились мнения по поводу активов РФ
Страны, участвовавшие в саммите в Лондоне, не выработали единого мнения по вопросу использования замороженных активов РФ для финансирования Киева.
Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.
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"Как раз по этому вопросу нет единства мнений", - сказал Туск на пресс-конференции, ее трансляция велась в социальных сетях канцелярии главы польского правительства. "Некоторые очень опасаются каких-либо последствий - для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи", - добавил он.