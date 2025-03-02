Forbes: чешская сталелитейная промышленность переживает кризис

Чешская сталелитейная промышленность переживает серьезный кризис. Со ссылкой на отчет пражского Университета CEVRO, занимающегося, в частности, исследованием экономических проблем, об этом сообщил новостной портал forbes.cz.

Спад сталелитейного производства, как следует из отчета, может оказать негативное воздействие в целом на чешскую промышленность. В результате этого на мировом рынке понизится конкурентоспособность республики. Портал напомнил, что сталь необходима для национальных предприятий автомобильной, строительной и машиностроительной отраслей.

Значительные проблемы в чешской сталелитейной промышленности усугубляются высокими ценами на энергоносители в Европе и жесткими требованиями по декарбонизации, предъявляемыми предприятиям в странах Евросоюза. Сектор сталелитейной промышленности, согласно порталу, нуждается в систематической и немедленной государственной поддержке, а также в финансовой помощи фондов ЕС.

Между тем представители министерства промышленности и торговли Чехии и министерства охраны окружающей среды республики проинформировали СМИ, что ведомства знакомы с возникшей в сталелитейной промышленности сложной ситуацией. Государство, по их словам, планирует оказать финансовую поддержку в целях модернизации этого сектора экономики.