В Центробанке заявили о жестком намерении привести инфляцию к четырем процентам

Банк России свою политику не менял: он по-прежнему жестко настроен вернуть инфляцию к цели в четыре процента. Об этом, как передает советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов.

По словам Тремасова, ЦБ намерен обеспечить ценовую стабильность по поручению общества, «какие бы ни были сильные встречные ветра». Он отметил, что ЦБ не питает иллюзий, что вернет инфляцию к цели в 2025 году. Пока прогнозы на нынешний год остаются на уровне семи-восьми процентов. «Сейчас в моменте, первые два месяца, текущие темпы роста цен — секвенциальная динамика, можно сказать, скорость, с которой едет автомобиль, она двузначная, это 10 процентов плюс», — объяснил Тремасов.

Банк России предполагает, что пик годовой инфляции в России придется на апрель-май, после она начнет снижаться. Если в 2025 году инфляция будет восемь процентов, то в среднем за последние пять лет (2021-2025) она составит девять процентов. Предыдущие пять лет она была четыре процента. К этому показателю ЦБ планирует привести инфляцию в 2026 году и поддерживать ее на этом уровне и дальше.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года российская экономика не только не замедлялась, но даже ускорила рост, а инфляция в декабре оказалась выше ноябрьской при замедлении всех видов кредитования и не снижается в январе. Это в Центробанке связывают с «активизацией бюджетных расходов», которые, по сути, подменили собой коммерческий кредит.