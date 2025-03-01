Минфин отмечает рост числа частных инвесторов на аукционах ОФЗ

Министерство финансов России отмечает рост числа частных инвесторов, участвующих в аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.

"Мы не видим участников аукциона, мы видим цену и объем. Мы подозреваем, что количество частных инвесторов возросло, по косвенным признакам, что разброс, условно говоря, доходности, по которым люди готовы покупать, он больше, - сказал Мамонов в кулуарах конференции Cbonds и Smart-lab. - Весь профсегмент прайсит бумагу более-менее одинаково. Если возникает разброс, значит, что появились новые участники, у которых различные оценки справедливой доходности. По этим признакам мы можем судить, что да, частников стало больше".

По его словам, в 2025 году Минфин при размещении ОФЗ планирует отдавать предпочтение долгосрочным бумагам с постоянным купонным доходом, но будет учитывать ситуацию на рынке и стараться не давить на него объемами и премиями.

В бюджете России объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ в 2025 году планируется на уровне 3,365 трлн рублей, валовые внутренние заимствования с учетом погашений (1,416 трлн рублей) в 2025 году составят 4,781 трлн рублей. При выполнении плана эта сумма станет максимальной с 2020 года.

В соответствии с программой государственных внутренних заимствований на 2024 год валовые внутренние заимствования должны были составить до 4,08 трлн рублей, в том числе чистые заимствования - до 2,63 трлн рублей. К 11 декабря Минфин досрочно выполнил годовой план: объем привлеченных средств Минфином на аукционах ОФЗ на эту дату составил 4,303 трлн рублей по номиналу.