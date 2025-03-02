Подсчитан отбор газа из ПХГ Европы в феврале

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в феврале стал рекордным за семь лет и третьим максимальным для месяца за всю историю, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Общие накопленные запасы газа в ЕС на конец февраля опустились ниже 39%. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы также достигли рекорда.

Отбор из европейских ПХГ в феврале составил 17,7 млрд куб. м, что почти вдвое выше прошлогодних показателей и на максимуме за семь лет. Это третий показатель в истории наблюдений для данного месяца. Закачка газа в хранилища составила 880 млн куб. м - на 27% меньше значения годом ранее и на минимуме с 2018 г.

Запасы газа в хранилищах Европы на 28 февраля снизились до 38,54% - на 11,57 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. Это уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2010-2011 гг., 2011-2012 гг., 2013-2014 гг., 2018-2019 гг., 2019-2020 гг. и 2022-2023 гг. По итогам прошедшего месяца в них находилось менее 43 млрд куб. м газа.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 г. (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон) и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 66,5 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (разница между объемом отбора и закачки) составляет около 63 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 123-й день с момента достижения максимума их заполнения на 27% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 г. и 2022-й, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).

Такая высокая динамика отбора газа из хранилищ в феврале объясняется холодной погодой в первой половине месяца. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС за прошедший месяц составила лишь 13% против 21% в январе.

По итогам февраля средняя цена газа в Европе составила около $542 за тыс. куб. м (+5% по сравнению с январем) - максимум за два года. При этом торги газом закрыли месяц на отметке в $475 за 1 тыс. куб. м - на 18% выше по сравнению с концом января.

Поставки СПГ в Европу

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале немного выросли. По итогам прошедшего месяца они составили 10,7 млрд куб. м, оказавшись на 2,7% выше, чем в январе, и на 11% больше к февралю 2024 года. Этот показатель стал рекордным для этого месяца за все время наблюдений.

Всего по итогам января - февраля поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 21,2 млрд куб. м - на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

Отбор газа из хранилищ в 2025 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 43,7%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 27 февраля. На втором месте с долей в 24,9% - поставки СПГ, на третьем с 16,7% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии).

Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (4,5%). Поставки газа из Северной Африки составили 6,6%, из Великобритании - 1,5%.