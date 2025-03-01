Советник Набиуллиной рассказал, когда ждать пика инфляции в РФ

Советник главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов сказал, что пик инфляции в России, вероятнее всего, придется на апрель или май 2025 года. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Центробанк «жестко настроен» на снижение инфляции до целевого показателя в 4%. Устойчивость динамики кредитования, которая является одним из факторов инфляции, сможет быть оценена Банком России только на апрельском заседании по ключевой ставке.

«К мартовскому заседанию мы будем иметь полную статистику лишь за февраль. <...> К апрельскому заседанию, да, скорее всего, мы уже будем иметь полное понимание тех тенденций, которые происходят в части кредита», — пояснил он.

Тремасов признал, что сейчас на рынке есть ощущение приближения к переходной точке. При этом, по его словам, несмотря на ожидание снижения ключевой ставки, в марте она может быть как увеличена, так и снижена.

До этого Набиуллина заявила, что ставка в 21% необходима для достижения цели по инфляции в 4%.