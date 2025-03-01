Экономист объяснил отсутствие снижения цен при укреплении рубля

У импортёров нет гарантий, что курс не вернётся на прежние позиции.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

«Когда же будет снижение цен? Рубль укрепляется, значит, должно быть укрепление цены. Да, безусловно, как влияние на инфляцию, укрепление рубля — это благоприятно. Но это не означает, что цены будут снижаться, потому что импортёры достаточно осторожно отнесутся к этому укреплению. И памятуя, что буквально недавно курс был выше 100, они, может быть, не будут повышать цены, но и снижать их не будут. Потому что нет гарантии, что он не вернётся обратно. Когда курс рубля падает, цены моментально реагируют, а когда курс рубля укрепляется, цены не очень-то реагируют. Потому что это укрепление, как правило, оно носит краткосрочный характер. И экономическому агенту сложно прогнозировать, сложно представить, что произойдёт через полгода. Если бы он понимал, что есть определённый тренд, где курс рубля стабилизировался, было бы по-другому».

Ранее экономист РАН сообщил об «ухудшении ситуации» с продовольственной инфляцией. Средние и высшие классы могут адаптироваться к новым ценам, остальные оказываются в затруднительном положении.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Сергей Смирнов.