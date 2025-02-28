Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 3 по 9 марта

Колебания рубля могут быть широкими, угроза торговых войн сбивает нефтяные котировки, индекс Мосбиржи вновь будет ждать позитива от геополитических новостей.

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Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик "Совкомбанка":

- Мы полагаем, что динамика курса рубля в ближайшие недели будет в основном определяться новостным фоном в отношении хода переговоров и геополитической ситуации. Колебания рубля могут остаться широкими, при этом пока более вероятным является дальнейшее укрепление рубля. Ожидаемые торговые диапазоны на предстоящую неделю составляют 11,7-12,6 руб. за юань, 86-92 руб. за долл., 90-97 руб. за евро. Поддержку рублю продолжат оказывать ожидания снижения геополитической напряженности в результате активных переговоров России и США. Кроме этого, в пользу рубля остаются продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 5,6 млрд руб. в день и сохранение высоких рублевых процентных ставок. Наконец, спрос на валюту для закупки импорта и для зарубежного туризма остается сезонно низким. В то же время на минувшей неделе завершился февральский налоговый период и до последней недели марта рубль лишится этого фактора поддержки.

Нефть

Владимир Евстифеев, руководитель направления аналитического сервиса банка "Зенит":

- Мировые цены на нефть обновили минимумы текущего года из-за опасений, что тарифные меры США во внешней торговле приведут к сокращению спроса на углеводороды. На повестке остаются риски введения торговых ограничений против КНР, Мексики и Канады, а также в перспективе и ЕС. Протекционизм и его последствия выглядят важнее локальных и отраслевых новостей. В частности, усиление давления на Иран и вероятность применения дополнительных ограничений может сократить предложение, равно как и введенные ограничения против нефти из Венесуэлы. Тем временем возобновление поставок курдской нефти может частично компенсировать выпадающие объемы. В центре внимания остается риторика ОПЕК+. Если картель отложит увеличение квот с апреля на более поздний срок, то для рынка это может оказаться равнозначно негативным сигналом, как и увеличение добычи. Очередной перенос даты начала постепенного выхода из ограничений может свидетельствовать о более слабой оценке перспектив спроса, что окажет давление на котировки. Отраслевая статистика была умеренно-позитивной, что помогло ценам на нефть не опуститься еще значительнее. Так, коммерческие запасы нефти снизились при ожиданиях их увеличения, а уровень добычи остался практически на прежнем уровне. Краткосрочная перспектива нефтяного рынка остается нейтральной. Несмотря на опасения нагнетания торговых войн, шансы на отмену торговых тарифов сохраняются. Текущий уровень нефтяных котировок может быть привлекателен для пополнения стратегических запасов США, что создаст дополнительный спрос на мировом рынке. Ближайшей поддержкой для цены барреля Brent остается уровень 71 долл., тогда как более вероятным выглядит возвращение котировок к значению 75 долл.

Биржа

Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":