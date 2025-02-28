Азиатская страна решила построить самый длинный газопровод в мире

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы к июню построят и введут в эксплуатацию самый длинный в мире трубопровод для транспортировки сжиженного нефтяного газа, написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение неназванного представителя отрасли.

По информации собеседника агентства, стоимость газопровода оценивается в $1,3 млрд. С помощью этого газопровода заменят сотни грузовиков, которые курсируют по всей стране, перевозя топливо с НПЗ на заводы по розливу, что значительно снизит риск аварий.

Газопровод длиной 2800 км протянут от Кандлы на западном побережье до северного города Горакхпур. Первую фазу проекта планируют запустить уже в марте, заявил директор по трубопроводам компании Indian Oil Н. Сентил Кумар.

Во второй половине февраля Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler написал, что Индия в феврале довела импорт российской нефти до 1,4 млн, что стало самым низким уровнем с января 2023 года.

В феврале Нью-Дели купил у Москвы на 14,9% меньше сырья относительно месяца ранее. При этом импорт иракской нефти со стороны Индии вырос на 8,3%. Также Индия стала покупать больше нефти в Нигерии, Анголе, Мексике и Колумбии.