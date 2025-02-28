Украина близка к договоренности с МВФ о новом транше

Bloomberg: Украина близка к договорённости с МВФ о новом транше
Киев близок к достижению соглашения с МВФ о предоставлении нового транша финансирования, пишет Bloomberg.
По данным агентства, решение может быть принято уже на этой неделе.
Речь идёт о возможном транше в размере около $900 млн.
Источники Bloomberg рассказали, что представители МВФ проводят обзор экономики Украины.
При этом, по мнению собеседников агентства, переговоры могут осложниться из-за позиции американского президента Дональда Трампа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Международный валютный фонд и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Киева.