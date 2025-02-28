В среднесрочной перспективе мировая экономика может сократиться на 7 процентов из-за протекционистской торговой политики президента США Дональда Трампа. Такую оценку дал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его слова приводит ТАСС.

В случае ввода властями США таможенных пошлин в отношении товаров из Евросоюза (ЕС) мировая экономика рискует столкнуться с усилением фрагментации. По мнению Домбровскиса, агрессивная торговая политика Трампа может нанести вред не только ЕС, но и самим Соединенным Штатам.

«Пошлины стали бы проблематичными для экономического роста как в ЕС, так и США», — резюмировал еврокомиссар.

Домбровскис добавил, что разделение мировой экономики на несколько торговых блоков в перспективе может привести к «стиранию совокупного ВВП Германии и Франции». Он назвал планы Вашингтона ввести пошлины в отношении товаров из ЕС необоснованными и выразил сожаление по этому поводу.

Ранее Трамп утвердил план введение импортных пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Соответствующий указ глава Белого дома подписал еще в начале февраля. Заградительные меры вступят в силу 4 марта 2025 года. В отношении всей продукции из Канады (за исключением энергоресурсов) будут введены тарифы в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Аналогичные пошлины коснутся товаров из Мексики. В свою очередь, китайские поставщики с начала весны будут уплачивать дополнительную десятипроцентную пошлину.