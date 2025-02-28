Международные инвесторы активно ищут пути обхода антироссийских санкций для покупки российских активов, доступные им на мировом рынке акции работающих в России компаний выросли на десятки процентов после начала переговоров между РФ и США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Партнер базирующейся в Нью-Йорке юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григорий Мариничев рассказал агентству, что к российским активам проявляют интерес хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы.

"Они хотят стать первыми в [потенциально вновь доступном] бизнесе. Но пока все, что мы можем им посоветовать, это следить за новостями", - сказал он.

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Как пишет агентство, инвесторы скупают "все, что имеет даже тончайшую связь с Россией". По его данным, акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже в феврале выросли на 75%. Акции австрийского банка Raiffeisen и венгерского OTP выросли в текущем году на 35% и 11% соответственно. Австрийский банк имеет подразделение в России, а венгерский продолжает работу в стране, несмотря на европейские санкции.

В то же время некоторые эксперты предостерегают инвесторов от оптимизма в отношении возможных сделок в России, указывая на масштабность ограничительных мер стран Запада, пишет агентство. Так, в Центре анализа европейской политики указывают, что до того момента, когда инвесторы из западных стран смогут свободно инвестировать в Россию, "могут пройти годы".

12 февраля президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону. Президенты обсудили широкий спектр тем, включая украинский конфликт, двусторонние отношения. 18 февраля в Эр-Рияде встретились высокопоставленные делегации РФ и США. По итогам встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что стороны достигли договоренности о скорейшем назначении послов России в США и США в РФ.