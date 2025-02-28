Названы основные вызовы для российской экономики в 2025 году

Основные внутренние вызовы для российской экономики, с которыми она может столкнуться в 2025 году, связаны со сжатием инвестиционного спроса и рынком труда, сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова в интервью "Ведомостям".

"Если говорить про внутренние вызовы, это два основных сюжета. Первый связан с рынком труда и вопросами его гибкости и адаптации. <...> Вторая история - это инвестиции. Это вопрос их качества. Плюс риск сжатия инвестиционного спроса", - заявила Крючкова изданию.

По ее словам, вызов на рынке труда связан с тем, насколько он является жестким ограничением для расширения производства и инвестиций. Происходит его структурная трансформация, которая характеризуется перетоком кадров между отраслями и изменением лидеров по росту зарплат.

Говоря об инвестициях, Крючкова отметила, что замедление спроса со стороны населения и бизнеса может потенциально создать риски финансовой устойчивости предприятий. Кредитная нагрузка на экономику распределена неравномерно, у компаний с высоким уровнем закредитованности могут возникать риски с точки зрения финансовых источников.

Со стороны внешних факторов замминистра назвала санкционное давление и состояние мировой экономики.

"По прогнозам, мировая экономика будет замедляться. Остается вопрос: как будет развиваться мировая торговля, каковы будут цены на основные товары российского экспорта? Это открытый вопрос, и мы прекрасно понимаем, что сейчас неопределенность достаточно высокая", - отметила Крючкова.

По ее словам, риски волатильности курса рубля сейчас повышены с учетом всех ограничений и при суженном объеме рынка.