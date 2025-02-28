Американцы приготовились к скачку цен из-за политики Трампа

В США 60 процентов взрослого населения полагают, что тарифная политика главы Белого дома Дональда Трампа обернется ростом цен. Это показал опрос, проведенный Harris Poll. Его результаты процитировало издание Bloomberg.

Американцы приготовились к скачку цен
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Кроме того, 40 процентов нашли пошлины вредными для экономики их страны и только 31 процент считают их хорошим стимулом. Основанием для пессимизма граждан стало то, что инфляция прекратила неровное, почти трехлетнее снижение, а неопределенность, созданная Трампом, уже наносит ущерб экономике.

Оказалось, что курс Трампа не поддерживают даже его однопартийцы. Лишь половина республиканцев, участвовавших в опросе, заявили, что тарифы, которые, вероятно, вызовут быстрые ответные меры со стороны других стран, окажутся экономическим благом.

Тем временем 85 процентов канадцев планируют заменить американские товары альтернативными. А между тем, северный сосед США ежегодно закупает почти столько же американских товаров, сколько весь Европейский союз — в общей сложности на 349,4 миллиарда долларов. Это, как пишет издание, вряд ли поможет американской экономике.

Кроме того, оказалось, что число заявок на пособия по безработице в США достигло самого высокого уровня на фоне увеличения числа увольнений по всей стране. Первоначальные заявки выросли до 242 тысяч, что соответствует самому высокому уровню с октября.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что не отказывается от введение пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Эти меры начнут действовать 4 марта 2025 года.

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