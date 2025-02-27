В системе расчетов ЕЦБ произошел редкий сбой

Финансовая инфраструктура Европейского центрального банка (ЕЦБ) столкнулась с редким сбоем, нарушившим работу системы расчетов Target 2 (T2), через которую ежедневно проходят операции на сумму более 3 трлн евро, пишет агентство Reuters. Проблема затронула переводы между банками, потенциально задержав платежи компаний, инвесторов и финансовых институтов.

По заявлению ЕЦБ, причиной сбоя стал «аппаратный дефект», не связанный с кибератакой или внешним вмешательством. Регулятор принял меры для восстановления нормальной работы, несколько раз продлевая крайний срок подачи заявок на проведение расчетов. Тем временем банки продолжают направлять платежные поручения в систему, ожидая ее перезапуска. Для «критически важных платежей» оставлен резервный канал, пишет агентство со ссылкой на сообщение регулятора.

Сбой затронул также платформу TARGET 2 Securities (T2S), обеспечивающую расчеты по финансовым сделкам в 24 центральных депозитариях, включая Euroclear. Из-за проблем в коммуникационных каналах возникли задержки в исполнении сделок, а участники рынка столкнулись с неопределенностью в статусе расчетов. Окончательный срок для расчетов в четверг был сдвинут на шесть часов, до 21:00 GMT.

Графики работы T2 и T2S были продлены, чтобы гарантировать, что после устранения неполадок платежи и операции с ценными бумагами, стоящие в очереди, с сегодняшней датой валютирования будут урегулированы», — сказал представитель ЕЦБ.

По данным источников Reuters на рынке, сбой нарушил каналы связи, из-за чего статус сделок, заключенных после возникновения проблемы, остается неопределенным. Нарушение затронуло ключевые коммуникации между центральными депозитариями (CSDs), которые являются фундаментальным звеном финансовой инфраструктуры. Обычно участники рынка взаимодействуют с системой T2S через свой депозитарий или центральный банк, пишет СМИ.

Эксперты предупреждают, что задержки могут повлиять на ликвидность финансовой системы.

«Если разрыв в цепочке расчетов продлится, это может привести к задержке высвобождения денежных средств, что отразится на других транзакциях», — отметил партнер Hogan Lovells Майкл Томас.

Хотя фондовые и валютные рынки Европы продолжили торги в штатном режиме, последствия сбоя могут проявиться лишь в начале следующей недели.

Согласно веб-сайту ЕЦБ, любые проблемы с системой T2S за последние пару лет обычно быстро устранялись. В четверг, 27 февраля, сообщение о сбое поступило в 07:30 по Гринвичу и продолжалось до вечера. Один из лондонских трейдеров сказал агентству, что прецедентов подобного отключения было немного, и ЕЦБ находится под сильным давлением, чтобы восстановить работу. Центральные депозитарии, такие как Clearstream, уже предупредили о задержках в расчетах по ценным бумагам, номинированным в евро, а некоторые клиенты Euroclear также могут столкнуться с задержками в исполнении сделок.