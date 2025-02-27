ЦБ заявил о возможном развороте влияющих на разгон цен факторов

Замедление темпов роста кредитования в корпоративном и частном секторах вкупе с охлаждением на рынке труда позволяют говорить о постепенном развороте влияющих на разгон цен факторах. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс».

ЦБ заявил о возможном развороте влияющих на разгон цен факторов
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Она отметила, что замедление темпов роста кредитования стало возможном благодаря проведению жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора. Рекордно высокая ключевая ставка, продолжающая находиться на отметке в 21 процент годовых, охладила кредитный пыл как компаний, так и граждан.

«Постепенно кредитование переходит к более сбалансированному росту», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что к настоящему времени удалось добиться снижения напряженности на российском рынке труда. Подобные тенденции могут в конечном счете привести к снижению инфляционного давления на экономику РФ. Однако говорить об устойчивости вышеуказанных трендов пока преждевременно, подчеркнула она. «Это лишь первые признаки», — заключила Набиуллина в ходе выступления ежегодной встрече банков с руководством ЦБ.

Ранее в регуляторе заявили, что кризисная ситуация на российском рынке труда в последнее время перестала ухудшаться. Доля испытывающих кадровый голод отечественных компаний стабильно снижается последние несколько месяцев. На этом фоне ряд фирм и предприятий стали сокращать планы по найму новых сотрудников.

Несмотря на это, масштабы перегрева российской экономики в конце 2024 года оставались значительными, подчеркнули в ЦБ. Что касается инфляции, то ее выход на пиковые значения ожидается в апреле-мае 2025 года. На этом фоне в регуляторе не исключили повышения ключевой ставки по итогам следующего собрания, которое состоится 21 марта.

Экономика
Эльвира Набиуллина