Экономист ответил на вопрос о перспективах дальнейшего укрепления курса рубля

Экономист Олег Сухарев в разговоре с Рамблером рассказал о факторах, влияющих в настоящее время на курс рубля, а также дал прогноз по курсу российской валюты в обозримой перспективе.

Тренд, связанный с укреплением рубля к доллару, не является долгосрочным, отметил эксперт.

Никаких серьезных предпосылок для чрезмерного укрепления рубля нет. Сейчас на валютном рынке наблюдаются сезонно-технические изменения, связанные с изменением соотношения спроса и предложения долларов. Дело в том, что просел импорт, и это сказалось на спросе на доллары. Кроме того, экспортеры продавали свою валютную выручку, и это поддержало предложение доллара. Также следует отметить, что в последние два года проводилась политика дедолларизации, так что спросовые характеристики на доллар были существенно снижены, а предложение при этом превосходило спрос. Все это обеспечило давление на доллар в сторону понижения его курса и укрепления рубля. И ослабление этих основных факторов достаточно быстро вернет курс к уровню 90-92 рубля за доллар. А вызвавшие укрепления рубля факторы не столь продолжительные. Олег Сухарев Доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН

В обозримой перспективе на курс рубля и доллара также будут оказывать влияние геополитические факторы, так они ориентируют спекулянтов на валютном рынке, добавил специалист.

«[Президент США Дональд] Трамп ужесточает свою политику в отношении Европы, и своей «пошлинной истерией» он в конце концов вызовет проинфляционное давление в мировой экономике. При этом долгосрочные инфляционные процессы негативно скажутся на долларе и евро, приведут к их ослаблению. Так что геополитические факторы в большей степени могут сыграть на рубль и на юань. Однако многое тут будет зависеть от нагромождения политических решений. Трамп все-таки шарахается в своей политике, делает противоречивые заявления, его тянет то в одну стезю, то в другую», - сказал он, подчеркнув, что на курсовой динамике также может отразиться развитие ситуации вокруг украинского конфликта.

«Но в конечном итоге валютный рынок определяет конкретный объем долларов и рублевой массы в конкретный период торгов. И факторы, которые определят соотношение этих объемов, в конечном итоге определят и курсовую позицию», - заключил Сухарев.

Резкие колебания курса рубля из-за внешних шоков являются временным явлением и не требуют специального вмешательства Банка России, заявила ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.