Набиуллина объяснила колебания курса рубля

Колебания курса рубля временны и связаны с санкциями и внешними шоками. Так объяснила укрепление национальной валюты глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

В ходе Ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России, глава регулятора заявила, что отклонения курсов — это временное явление,Ж которое связано с перестройкой и адаптацией участников рынка.

«В этой части какие-то специальные механизмы мы придумать вряд ли можем, да, но вот такие временные колебания возможны, связанные с, что называется, внешними шоками, ограничениями», — пояснила она.

В условиях, когда меняется структура валютного рынка и структура торгов, регулятор должен сделать функционирование валютного рынка для всех участников максимально прозрачным, добавила Набиуллина.

Экономист ответил на вопрос о перспективах дальнейшего укрепления курса рубля

В резюме обсуждения ключевой ставки представители регулятора отметили, что затрудняются оценить устойчивость укрепления рубля и его влияние на цены в России. Участники заседания совета директоров заявили, что снижение курсов зарубежных валют связано с реакцией рынков на геополитические события и падением спроса на них со стороны импортеров.