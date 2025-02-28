Главный экономист ВЭБ.РФ назвал уровень ключевой ставки к концу года

Ключевая ставка к концу 2025 года может снизиться до 18–19%, заявил в кулуарах 18-й Зерновой конференции главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Сейчас она 21%. К концу года, я думаю, будет 18–19%», — сказал Клепач агентству ТАСС.

14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По мнению главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, риски продолжения ужесточения денежно-кредитной политики сохраняются. Если инфляция продолжит расти, а инфляционные ожидания останутся на повышенном уровне, регулятор после паузы в феврале может вновь повысить ключевую ставку. Условия для смягчения денежно-кредитной политики могут сложиться лишь во второй половине 2025 года, когда будет наблюдаться устойчивый тренд на снижение инфляции, отмечает Зварич.