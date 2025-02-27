Самозапреты на кредиты, ипотека и цифровой рубль. О чем рассказала Набиуллина

ЦБ видит, что будет большой спрос на самозапреты на кредиты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с его руководством, организованной Ассоциацией банков России.

По ее словам, рост ипотеки в 2025 году составит "скромные" 5%, а в 2026 году начнет постепенно ускоряться.

Она также сообщила о переносе сроков массового внедрения цифрового рубля.

ТАСС собрал ключевые заявления главы Банка России.

О самозапретах на кредиты

Банк России видит, что будет большой спрос на самозапреты на кредиты: "Буквально через день начнет работать механизм самозапретов на кредиты. Мы видим, что будет большой спрос на него со стороны граждан, которые опасаются мошенничества. И будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает".

Об ипотеке

На рынке ипотеки сохраняются схемы, приводящие в том числе к росту платежей по таким кредитам: "Мы теперь планируем сделать более привлекательной для банков стандартную ипотеку, где нет таких подводных камней, есть фиксированная ставка, есть понятный график платежей. И к кредитам, которые отклоняются от стандартных параметров, мы хотим применять более строгие правила".

ЦБ хочет устранить возможность "прикручивать схемы" в льготной ипотеке, "которые только дискредитируют саму идею господдержки".

Рост ипотеки в 2025 году составит "скромные" 5%, а в 2026 году "будет постепенно ускоряться".

О ключевой ставке и инфляции

Уровень ключевой ставки в 21% является тем, "который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и начала снижаться" до цели в 4%".

Сейчас, возможно, происходит разворот важных факторов, влияющих на инфляционные процессы: "В ближайшие три года намечена нормализация бюджетной политики, поэтому вместо проинфляционного влияния это будет дезинфляционное влияние со стороны бюджета".

Об автокредитовании

Навязывание дорогих и бесполезных для граждан дополнительных услуг при выдаче автокредита продолжается до сих пор, несмотря на то, что многие банки еще год назад соглашались с необходимостью изменения подходов: "Девять банков подписались под специальным меморандумом, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась".

Если ситуация не будет исправлена, Банк России перейдет "к более жестким подходам через регулирование".

О безналичных платежах и цифровом рубле

Доля безналичных платежей в России по итогам 2024 года выросла на 2,4 процентных пункта и составляет 85,8%: "Это говорит о качестве платежных сервисов, о доверии к ним граждан и бизнеса".

ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок: "Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже".

О корпоративном и потребительском кредитовании

Корпоративное кредитование по итогам 2025 года может увеличиться на 8-13%: "И подчеркну, что кредитного сжатия мы ни в коем случае не ожидаем. Кредит продолжит вносить свой вклад в экономический рост".

Банк России прогнозирует, что динамика портфеля потребительских кредитов банков в 2025 году составит от -1% до +4%: "Жесткие денежно-кредитные условия приведут к сокращению спроса, а наши меры против закредитованности граждан - к дальнейшему сокращению выдачи рискованных кредитов".

О послаблениях по резервам по реструктуризации отдельных кредитов компаний

Банк России готов предусмотреть послабления по резервам по реструктуризации отдельных кредитов компаний: "Во-первых, это не должен быть старый проблемный кредит, который давно тянется как проблемный. Тут риски должны быть уже покрыты резервами. Во-вторых, у компании должен быть реалистичный бизнес-план, который показывает устойчивое и достаточно быстрое развитие, на горизонте трех лет".

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