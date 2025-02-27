Ключевая ставка в 21% необходима для замедления инфляции и достижения цели в 4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и начала снижаться до нашей цели — 4%», — цитирует её ТАСС.

По её словам, ЦБ рассматривал повышение ключевой ставки.

Стало известно, на сколько ЦБ планировал повысить ключевую ставку

14 февраля Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор констатировал, что текущее инфляционное давление остаётся высоким.