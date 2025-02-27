ЦБ отложил массовое внедрение цифрового рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор решил перенести запуск цифрового рубля, который должен был состояться 1 июля 2025 года, передает «Коммерсант».

Набиуллина сегодня выступает на Ежегодной встрече с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России. Она отметила, что новую дату запуска цифрового рубля объявят позднее.

Председатель ЦБ подчеркнула, что к массовому внедрению цифрового рубля Банк России перейдет после того, как отработает все детали в пилоте и проведет все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что у России отсутствуют планы по вытеснению наличных из обращения. Как уточнил депутат, никаких шагов в этом направлении власти делать не будут. Кроме того, он отметил, что появление в следующем году цифрового рубля точно не приведет к «революции».

Аксаков также обратил внимание на высокую долю безналичных расчетов в России. По его словам, она составляет 90%.