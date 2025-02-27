В России предложили сделать импортные цветы дороже

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) выступил за увеличение таможенной пошлины на срезанные, импортные цветы до 3 евро за килограмм, и за снижение для российских производителей НДС до 10% перед 8 Марта. С соответствующей инициативой он обратился к министру сельского хозяйства Оксане Лут, передает РИА Новости.

Отмечается, что рост минимального пошлинного порога существенно не отразится на конечной стоимости товара, но уменьшит число поставок ввозимых цветов. Кроме того, снижение ставки НДС станет мерой налоговой поддержки, указал Гусев.

Как сообщается, цветоводство возникло в РФ в начале 2000-х годов. В это время инвесторы, не связанные с этой сферой, заинтересовались проектами строительства теплиц для круглогодичного выращивания цветов на срезку с использованием передовых голландских технологий, подчеркнул Гусев.

По его словам, в стране были предприняты шаги для поддержки российского рынка цветов: пресечен нелегальный ввоз, повышены тарифы на импорт срезанных цветов. Однако отрасль по-прежнему сильно зависит от зарубежных поставок. В документе отмечается, что в 2024 году доля импорта цветов оценивалась в 70—80%. При этом почти 50% цветов ввозили из Нидерландов — страны, которая недружественна России. А семена цветов, особенно тюльпанов, которые так популярны на 8 Марта, практически все были импортными.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования, проведенного специалистами маркетплейса Flowwow совместно с платежной системой ЮMoney, в России зафиксировано значительное увеличение продаж в цветочном секторе перед праздниками.