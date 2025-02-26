Стоимость биткоина резко упала

Стоимость биткоина опустилась ниже 85 тысяч долларов впервые с 11 ноября 2024 года, свидетельствуют данные площадки Binance.

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По состоянию на 21:36 по московскому времени стоимость криптовалюты снизилась на 2,6% и была на уровне 84 909 долларов. К 21:40 биткоин ускорил падение на 3,75% и торговался на уровне 84 154 долларов.

Еще в январе 2025 года стоимость цифровой валюты обновила исторический максимум, превысив 109 588 долларов. Позже, в феврале, цена снизилась ниже 90 тысяч долларов.

Владимир Путин ранее указывал, что никто не сможет запретить электронные средства расчета, включая биткоин и другие цифровые валюты. По словам российского лидера, криптовалюты будут развиваться и дальше.