В России за неделю подорожали картофель и бананы

Инфляция за неделю с 18 по 24 февраля составила 0,23 процента, следует из подготовленной Росстатом оценки индекса потребительских цен. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась с 10 до 10,07 процента.

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Больше всего за неделю выросли цены на картофель (+3,1 процента), бананы (+2) и помидоры (+1,9).

Наиболее подорожали с начала года картофель (+10,8), огурцы (+10,4) и капуста (+8,3).

Как писала «Парламентская газета», ранее в ЦБ спрогнозировали поддержание жестких денежно-кредитных условий в экономике. Там отметили, что месячный рост цен в январе замедлился по сравнению с декабрем, однако текущие темпы прироста цен и годовая инфляция сохраняются на высоком уровне.