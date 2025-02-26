Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Африкой

Товарооборот между Россией и африканскими государствами в прошлом году вырос на 10%.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, его слова приводит ТАСС.

«В 2024 году товарооборот между Россией и Африканским континентом продолжал расти и прибавил плюс 10%», — сказал российский лидер.

При этом Путин добавил, что торговые и экономические связи между двумя странами «нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон».

«Я очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы мы набирали обороты», — отметил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что здесь существуют «хорошие заделы и хорошие возможности».

26 февраля Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который прибыл в Москву с официальным визитом. С российской стороны во встрече принимают участие зампредседателя правительства Александр Новак, помощник президента России Юрий Ушаков и замминистра иностранных дел Александр Панкин.