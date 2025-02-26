ЦБ оценил ситуацию на российском рынке труда

За последнее время ситуация на российском рынке труда перестала ухудшаться, однако все равно продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки Банка РФ, опубликованном на сайте регулятора.

Доля испытывающих кадровый голод предприятий снижается несколько месяцев подряд, отметили в Центробанке (ЦБ). На этом фоне ряд компаний стали сокращать планы по найму новых сотрудников. О постепенной стабилизации на российском рынке труда также свидетельствуют сокращение доступных вакансий и рост числа резюме соискателей.

Тем не менее, добавили в регуляторе, дефицит кадров остается ключевым фактором, способствующем усилению дисбаланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Что касается зарплатных перспектив, то российские компании в целом планируют более умеренно повышать зарплаты в 2025 году, резюмировали в ЦБ.

На фоне сохраняющегося в стране кадрового дефицита в правительстве ранее поддержали удвоение разрешенного времени переработок. Сейчас допустимое время сверхурочного труда, согласно основным положениям Трудового кодекса, составляет 120 часов в год и 4 часа в течение двух дней подряд.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили увеличить объем допустимых переработок до 240 часов. Глава объединения Александр Шохин заявил, что если эта инициатива будет окончательно одобрена, а вместе с ней снимут и ряд других ограничений, то российская экономика получит дополнительно около 200 тысяч работников.