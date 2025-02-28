Доллар перестал стремительно падать: что будет дальше с курсом валют

Доллар после нескольких недель активного снижения начал укрепляться. 28 февраля 2025 года американская валюта торгуется около отметки 88 ₽.

ЦБ повысил официальный курс доллара на 28 февраля почти на 2 ₽, до 87,7 ₽.

«Судя по торможению рубля на валютном рынке, изначальная эйфория инвесторов постепенно сменяется осторожной позицией, участники не прочь взять паузу и откупить валюту обратно по привлекательному курсу», — рассказал «РБК Инвестициям» начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Однако тренд на укрепление рубля ещё не завершён и проходит активную фазу, считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

«Мы пока не видим, что падение курса доллара прекратилось. Правильно будет говорить об определенном замедлении снижения», — говорит аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

После продолжительного роста начинается коррекционное движение нацвалюты. Такая техническая коррекция наблюдалась с 14 по 18 февраля. При этом выросла вероятность отскока доллара, так как курс сильно отклонился от своего среднего значения, отмечает Дудченко.

28 февраля завершается период выплаты налогов, что открывает окно возможности для восстановления курса доллара, полагает Спартак Соболев. Он оценивает недельные колебания рубля в пределах 5–7%.