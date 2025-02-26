Банки Турции надеются на то, что при президенте США Дональде Трампе санкции в отношении России будут смягчены. Это позволило бы решить проблемы с платежами между Анкарой и Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированного источника на финансовом рынке страны.

В среду Трамп сообщил, что ограничения в отношении России будут сняты в определенный момент. В западных странах не раз звучали мнения о том, что санкции неэффективны. Собеседник агентства отметил, что на снятие ограничений можно рассчитывать в ближайшее время.

«Пока изменений нет. Это очень помогло бы и решению проблем с платежами. Но пока ситуация остается сложной», - подчеркнул он.

На фоне вероятной встречи президентов РФ И США начали появляться сообщения о смягчении и даже снятии антироссийских ограничений. Агентство Reuters отмечало, что такое решение может поставить союзников Вашингтона в Европе в трудное положение.

Bloomberg: Трамп не сможет быстро отменить санкции против РФ

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявлял, что противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям.