Рубль укрепляется на протяжении практически всего февраля. Сохранится эта тенденция и в начале весны – доллар в течение первого квартала в целом может подешеветь на 15-20%, рассказал RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Эксперт отнес к важным факторам роста российской нацвалюты налаживание диалога РФ и США, а также рост доли рублевых расчетов во внешней экономике. В сложившейся ситуации большинство участников рынка считает, что в течение всего первого квартала рубль будет сохранять сильную позицию относительно доллара, отметил Шнейдерман.

В начале весны, по мнению аналитика, доллар может достичь отметки в 83 рубля. Евро и юань при этом могут подешеветь до 87 и 11,5 рубля соответственно.

«Важно отметить, что на рынке Forex доллар можно свободно купить по 84,65—86 рублей», — подчеркнул эксперт.

Он призвал россиян закупаться валютой только в одном случае – если планируются траты на зарубежные поездки или покупки в зарубежных юрисдикциях.

Эксперт назвал психологическую отметку падения курса доллара

До этого кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев предположил, что в марте национальная российская валюта будет укрепляться и дальше, возможно, до 80-83 рублей за доллар, а «может быть, даже больше». Он отметил, что разговоры об ослаблении санкций повышают оптимизм инвесторов.