Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность снятия ограничений с России. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По его словам, это может произойти в будущем. Сейчас, как утверждает президент США, данный вопрос не обсуждается.

Госсекретарь США Марко Рубио также сообщал, что на американско-российских переговорах, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде, вопрос снятия санкций США с РФ не обсуждался. По его мнению, диалог сторон не достиг стадии, в рамках которой можно было бы обсуждать эту тему.

Это подтвердил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Как он заявил, если Россия начнет обсуждать санкции во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине, то это будет считаться грубейшим нарушением всех тех принципов, которые западные страны вкладывали в мировую экономику.

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Однако Рубио при этом допускает ослабление санкций против России в том случае, если страна начнет совершать предпочтительные Вашингтону шаги.