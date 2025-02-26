Работающие россияне оплачивают уже 86% пенсий пожилых

В 2024 году отчисления с зарплат работающих граждан покрыли 86% расходов на страховые пенсии по старости. В прошлом году Соцфонд собрал взносы от работодателей на 8,73 триллиона ₽, а на выплату трудовых пенсий потратил 10,15 триллиона ₽, пишет РБК со ссылкой на статистику ведомства. Для сравнения, в 2023 году показатель был 75%, а в 2022 году — 67%. Согласно осеннему проекту бюджета Соцфонда, в 2025 году покрытие вырастет до 92%.

Исторически пенсионная система была дефицитной, нехватка покрывалась трансфертами из федерального бюджета. В 2024 году ситуация изменилась по нескольким причинам. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов называет три основных фактора:

рост заработных плат, который увеличивает объём поступлений страховых взносов, — за 11 месяцев 2024 года зарплаты выросли на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее;

снижение числа выходящих на пенсию вследствие повышения пенсионного возраста — с 2017 года численность пенсионеров, получающих страховую пенсию, снизилась на 2,3 миллиона человек;

индексация пенсий по уровню инфляции, а не по динамике роста средней зарплаты — обычно номинальные зарплаты растут быстрее инфляции, и разница между расходами на выплату пенсий и взносами уменьшается.

Кроме того, растёт доля пенсионеров, получающих социальные пенсии — они ниже, чем пенсии по старости, отмечает экономист. Однако вряд ли такое соотношение задержится надолго на фоне торможения роста зарплат, считает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Сейчас работодатели отчисляют страховые взносы по единому тарифу 30% и 15,1% — при превышении заработком так называемой предельной базы. Из них 72,8% идут на пенсионное страхование, остальное — на медицинское страхование и от временной нетрудоспособности.

В марте 2025 года повышенные пенсии получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, а также граждане, которым в феврале исполнилось 80 лет.