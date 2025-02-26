Эксперт рассказал, как ЕС может избежать торговой войны с США

Евросоюз сможет избежать торговой войны с США, только если обязуется закупать сжиженный природный газ (СПГ) и отменит часть климатических ограничений.

Такое мнение высказал европейский директор Международной ассоциации производителей нефти и газа Франсуа-Режис Мутон.

"Нам нужно заверить американцев, что мы будем надежными покупателями газа в долгосрочной перспективе", - заявил он в интервью европейскому изданию Politico.

По словам эксперта, ЕС также потребуется отменить несколько мер, ограничивающих потребление газа и предусматривающих прекращение использования ископаемого топлива, в том числе это должно коснуться регламента Евросоюза по метану. С 2027 года зарубежные импортеры СПГ будут получать штрафы, если не будут соответствовать стандартам ЕС.

Мутон отметил, что сообщество стремится закупать больше американского СПГ, но при этом власти ЕС ввели регулирование выбросов метана, которое ставит закупку американского СПГ "под угрозу".

"[Изменение] климата, возможно, и представляет для нас экзистенциальную угрозу, но у нас есть и другие вызовы. Есть угроза нашей безопасности. Есть угроза промышленности. Поэтому нам нужно быть надежными партнерами и уважать право американцев поступать по-своему", - резюмировал глава ассоциации.

Ожидается, что решение на увеличение закупки СПГ будет отражено в плане ЕС, направленном на поддержку энергетической отрасли, который должен быть представлен 26 февраля.

Экспорт СПГ из США в ЕС

15 февраля администрация президента США Дональда Трампа выдала лицензию на экспорт сжиженного природного газа компании Commonwealth LNG (штат Луизиана). Экспорт разрешен на рынки Азии и Европы.

Трамп ранее заявлял, что намерен ввести импортные пошлины до 10% на иностранные товары, не делая никаких исключений для союзников, включая ЕС. Такой сценарий он предусматривает на случай, если Брюссель не увеличит объемы закупок американских нефти и газа. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС рассматривает возможность обязаться закупать больше американского СПГ, чтобы избежать пошлин.