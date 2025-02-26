Мировые цены на нефть повышаются в среду утром

В среду утром мировые цены на нефть демонстрируют рост после публикации данных Американского института нефти (API) о снижении уровня запасов этого вида сырья в США. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 7:45 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,26%, достигнув отметки в 72,69 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на WTI выросла на 0,29%, составив 69,13 доллара за баррель. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал отчет о запасах нефти в США. Согласно данным института, за неделю с 21 февраля коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 0,64 миллиона баррелей.

В среду вечером управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США предоставит официальные данные. По прогнозам аналитиков, запасы увеличатся на 2,34 миллиона баррелей и составят 434,84 миллиона баррелей.

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что многие западные нефтегазовые корпорации выражают желание возобновить свою деятельность в России, но при этом они не хотят рисковать из-за возможных ограничений. Как уточнил он, даже после того, как западные компании вернутся, Россия сохранит свой технологический суверенитет благодаря тому, что государство адаптировалось к санкциям.