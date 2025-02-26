Российский способ адаптации к санкциям назвали усиливающим их эффект

Выбранный Россией способ адаптации к санкциям, введенным странами Запада после начала боевых действий на Украине, усиливает их эффект в долгосрочной перспективе, и чем дольше процесс продолжается, тем тяжелее будут последствия. Об этом говорится в публикации частной американской организации Национальное бюро экономических исследований (NBER), на которую ссылается «Коммерсантъ».

Авторы статьи, экономисты Дэвид Бакаи и Ханнес Мальмберг, смоделировали влияние ограничений, введенных в отношении России, и того, как власти пытаются нивелировать их эффект на экономику. В своей работе они приходят к выводу, что на короткой дистанции последствия должны проявляться в значительно меньшей степени, чем на длинной.

Большей частью эффект обуславливается ограничением доступа к инвестиционным товарам с высокой эффективностью. Вложения в более дорогое и менее качественное оборудование со временем приводит к снижению накопленного капитала, инвестиционной прибыли и, соответственно, объемов ее реинвестирования в экономику.

Так как доля доходов от накопленного капитала составляет около 40 процентов ВВП, а половина прибылей основных отраслей обеспечивается возвратом от инвестиционных вложений, санкции бьют по долгосрочному росту экономики. Конечный эффект санкций для России зависит от эластичности торговли, то есть от легкости замещения санкционных товаров. Но даже в случае, когда замещение идет хорошими темпами, у экономики отнимаются несколько процентов роста, и эффект нарастает.

Также экономисты оценили влияние таких мер на страны, вводящие санкции. Для них эффект зависит от величины спроса на инвестиционные товары, которые они производят, однако если речь идет о государствах, участвующих в транзитной торговле, то ситуация обстоит хуже. В том числе это касается стран Восточной Европы, для которых снижение транзита в Россию приводит к росту стоимости инвестиционных товаров. Что касается Китая, то для него эффект антироссийских санкций признан небольшим, но положительным ввиду роста поставок товаров в Россию.

Ранее на этой неделе в связи с третьей годовщиной начала боевых действий на Украине Евросоюз и Великобритания ввели новые пакеты санкций против России. При этом британский премьер Кир Стармер назвал новые ограничения самыми крупными с февраля 2022 года.