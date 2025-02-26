«Нафтогаз» попросил у МВФ деньги на газ

Компания «Нафтогаз Украины» просит у Международного валютного фонда (МВФ) деньги для закупки газа. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что именно с этим запросом была связана встреча руководства компании с представителями фонда, которая состоялась на прошлой неделе. Издание подчеркивает, что подобное проводится очень редко, только в тех ситуациях, когда в программе МВФ существуют условия, касающиеся газовой отрасли.

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По словам источника, «Нафтогаз» обсуждает конкретные объемы газа. На первом этапе компания обсуждала 1 млрд куб. м. топлива.

Представители фонда были удивлены подобной просьбой, ведь во время прошлого пересмотра программы финансирования в декабре 2024 года вопрос необходимости увеличения импорта газа не поднимался.

22 февраля глава «Нафтогаз Украины» Роман Чумак заявил о непростой ситуации из-за повреждения производственных мощностей. Он также подчеркнул, что импортируемые Украиной объемы газа необходимы для сбалансирования газотранспортной системы и обеспечения всех потребителей.

Ранее в «Нафтогаз Украины» заявили о повреждении своих объектов.