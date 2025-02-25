В России рыбные консервы резко вырастут в цене в 2025 году

По словам эксперта, несколько рыбоперерабатывающих предприятий уже заявили о планах повышения цен. Это обусловлено рядом факторов, включая удорожание сырья. Например, в компании «Русское море» стоимость атлантического сырья увеличилась на 10%, а тихоокеанского – на 16%.

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Кобец также отметила влияние колебаний валютных курсов и неблагоприятную ситуацию с выловом лосося, который достиг минимальных показателей за последние 20 лет. Он сократился на 61% по сравнению с 2023 годом, рассказала она «Газете.Ru». Кроме того, наблюдается общемировое снижение добычи трески.

Подорожание консервных банок, импортируемых из-за рубежа, и увеличение затрат на оплату труда (на 30-60%) также будут способствовать росту цен на рыбные консервы, заключила экономист.

Стоимость рыбных консервов зависит от сорта рыбы, размера упаковки и бренда. В магазинах розничной торговли диапазон цен на рыбные консервы начинается от 33,99 руб. за шпротный паштет весом 160 г и доходит до 970 рублей за натурального осетра в собственном соку (вес 240 г).

Сообщалось, что лососевые тоже могут подорожать.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, что консервированную рыбу нельзя есть с рисом, картофелем и свёклой.