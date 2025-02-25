Логистика из Китая на Дальний Восток подешевела на 30%

В России падает спрос на китайские товары. По крайней мере, в сравнении с пиковыми значениями. Некоторые перевозчики уже бьют тревогу и говорят, что работают на грани рентабельности — просто, чтобы оставить за собой место на рынке. Цены на свои услуги им уже пришлось снизить в среднем на 20-30%. Причем это касается и железнодорожной и автомобильной морской логистики, заявил «Бизнес FM» директор по логистике ModernWay Олег Полуэктов

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Олег Полуэктов, директор по логистике ModernWay:

«Мы возим товары народного потребления, то есть у нас груз довольно-таки разношерстный, каких-то специальных грузов, например, автомобилей, мы не возим. Но, в принципе, по рынку было заметно существенное падение количества груза у отправителей и, соответственно, запрос от импортеров тоже не был таким высоким, как, предположим, год назад. Характерного для этого времени года высокого сезона мы в принципе не видели. То есть у нас ставки в декабре вместо того, чтобы вырасти, наоборот, снижались. И это падение продолжилось и в декабре, и в январе, и сейчас наблюдается в феврале. То есть, как я уже отмечал, ставки снизились более чем на 30% и на автомобильные, и на железнодорожные, и на морские перевозки».

Эксперты объясняют происходящее комплексом причин. Большую роль в снижении грузопотока сыграло повышение утильсбора в России. До осени автодилеры, продавцы строительной техники и так далее старались максимально забить свои склады. А теперь пытаются ее продать. И так вели себя не только автоимпортеры. Плюс наложились общие проблемы с расчетами с Китайскими продавцами. Немаловажную роль сыграла и высокая ключевая ставка.

По словам старшего партнера компании «Оптималог Георгия Властопуло, среди контрагентов его компании были очень крупные игроки, которые в прошлом году ставили себе задачу максимально сократить издержки, по возможности отказаться от любых кредитов и по максимуму распродавать запасы. А теперь, некоторые российские компании решили взять паузу с новыми заказами из Китая, внимательно наблюдая за политической конъюнктурой. Этот фактор, по словам собеседника радиостанции пока весьма незначителен, но тренд прослеживается. В моменте на ситуацию с поставками влияет также китайский Новый год, но перспективы наметились вполне определенные, считает Георгий Властопуло:

Георгий Властопуло, генеральный директор компании «Оптималог»:

«Мы в середине 2023 года давали прогноз, что торговля с Китаем уже не будет расти, потому что достигнуты пиковые значения, и, в общем-то, на мой взгляд, мы оказались правы. Потому что в 2024 году, как я сказал, даже по официальной статистике, стоимостной импорт остался плюс-минус на тех же рубежах, а в 2025-м, я думаю, что он скорректируется. Пока такая ситуация. кроме того, у нас же Центральный Банк борется за то, чтобы охладился спрос, но спрос же охлаждается не выборочно на какие-то товары, где высокая инфляция. Спрос охлаждается в принципе в экономике».

И он, по словам эксперта, охлаждается. При этом потребителям не стоит ожидать, что из-за подешевевшей доставки снизятся и розничные цены на товары из Китая. По словам собеседников „Бизнес FM“, те 9-10%, которые можно было убрать из конечной цены товара импортеры с удовольствием заберут себе, объясняя это необходимостью компенсировать предыдущие потери.