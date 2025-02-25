Стало известно о планах BP отказаться от сокращения добычи нефти

Энергетическая компания British Petroleum (BP) планирует отказаться выполнять свое обещание по сокращению добычи нефти и газа из-за финансовых проблем. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам источников, глава BP Мюррей Окинклосс 26 февраля намерен попробовать убедить руководство хедж-фонда Elliott Investment Management в возможности изменить нынешнюю ситуацию. При этом в Elliott считают, что решение британской компании по наращиванию производства экологически чистой энергии обесценило ее.

Руководство BP обещало сократить добычу нефти и газа к 2030 году. В компании ожидали, что показатель к этому периоду упадет до 40%. При этом BP намеревалась к 2050 году создать 50 ГВт возобновляемых источников энергии.

В январе BP объявила о сокращении 4,7 тыс. рабочих мест с целью снижения затрат, что приведет к потере работы примерно для трех тыс. сотрудников подрядчиков. В своем обращении к сотрудникам Очинклосс признал, что эти изменения принесут неопределенность для всех, чьи рабочие места оказались под угрозой.