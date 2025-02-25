Эксперт оценил перспективы сотрудничества РФ и США по редкоземельным металлам
Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером оценил перспективы возможного сотрудничества России и США по редкоземельным металлам (РЗМ), а также высказался о роли Китая в вопросе достижения соответствующих договоренностей.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об интересе США в российских запасах редкоземельных металлов. Комментируя его заявление, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в данной области. Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России, пояснил Путин.
Интерес американцев к редкоземельным металлам понятен. Администрация Дональда Трампа видит своим главным противником Китай, где сосредоточено около 38% мировых запасов редкоземельных элементов. Вместе с тем доля КНР в производстве редкоземельных металлов составляет порядка 68% от общемирового. Основным полем борьбы между двумя странами является сфера высоких технологий, вычислительных мощностей и так далее, а Пекин ранее ввел особое лицензирование на экспорт редкоземельных металлов, которые используются для производства различных чипов и электроники. И Трамп видит картину так: микроэлектроника останется за тем, кто обладает редкоземельными металлами. По его мнению, если Китай ограничит экспорт редкоземельных металлов в США и другие страны Запада, то это существенно затруднит технологическое развитие Америки. Возможно, [миллиардер Илон] Маск подсказал Трампу, что без микроэлектроники победа США в глобальной конкуренции станет невозможной. Но получается, что главный конкурент США контролирует добычу редкоземельных металлов.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Россия занимает третье место в мире по запасам РЗМ, уступая только Китаю и Бразилии, отметил Юшков, говоря о перспективах сотрудничества стран.
«По оценкам специалистов, запасы РФ составляют 8,7% от общемировых. Но при этом у нас очень маленькая добыча. В 2023 году она составила 0,7% от общемировой. Это означает, что мы можем существенно увеличить объем производства. Об этом, помимо прочего, говорят соответствующие показатели США. Их запасы редкоземельных металлов – 1,6% от общемировых, а добыча – 12,2% от общемировой. Поэтому, если удастся договориться, США тут можно привлечь для увеличения объемов производства редкоземельных металлов в России, которую они воспринимают как альтернативного поставщика. Предпосылки для этого есть, но тут понадобятся инвестиции. Кроме того, за допуск к редкоземельным металлам Россия, естественно, потребует от США что-то взамен. Если мы говорим про экономику, то это будет снятие санкций», - сказал он.
При этом возможное сотрудничество Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам может быть неоднозначно воспринято в Пекине, подчеркнул специалист.
«Вопрос в том, как на это будет смотреть Китай. Наше экономическое сотрудничество США, на самом деле, всегда было не очень большим. Мы гораздо больше торговали с европейцами, а сейчас мы в разы больше торгуем с Китаем. Поэтому вопрос о редкоземельных металлах, скорее всего, придется решать в треугольнике Россия – США – Китай. Будет ли это союз против Китая? Конечно, России хотелось бы избежать вот такой постановки вопроса. При этом и снятие санкций нам выгодно. Но оно не должно идти в ущерб нашим отношениям с КНР», - заключил Юшков.
Авторы издания Financial Times ранее заявили о скором снятии США санкций с России.