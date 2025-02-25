Эксперт предсказал скорый консенсус России и США по редкоземельным металлам

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов не исключил появления в 2025 году «подвижек» к сотрудничеству по редкоземельным металлам между Россией и США, передает РИА Новости.

В ходе интервью, которое президент Российской Федерации Владимир Путин ранее дал Павлу Зарубину, он сообщил о готовности страны сотрудничать с американскими партнерами в сфере редкоземельных металлов. По его словам, совместное предприятие может оказаться выгодным.

Аналитик отметил, что в освоении этих месторождений США видят значительную выгоду, поскольку они зависят от импорта из Китая. КНР - ведущий производитель редкоземельных металлов в мире, отметил собеседник.

Он также подчеркнул, что Россия обладает значительными ресурсами редкоземельных металлов, но большая часть этих месторождений в стране не используется.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов и других «очень ценных ресурсах» России.