Назван объем запасов редкоземельных металлов в России

Общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 миллионов тонн, а если говорить только о 15 из них, которые относятся к категории редкоземельных, то они учтены в объеме 28,5 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные Минприроды сообщает ТАСС.

Назван объем запасов редкоземельных металлов в России
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В ведомстве подчеркнули, что такого объема достаточно при текущих потребностях экономики и на долгосрочную перспективу. Все имеющиеся месторождения являются комплексными, то есть в руде содержится несколько из видов минералов.

Под редкоземельными металлами (РЗМ) подразумевают самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий. Остальные 14 редких, но не редкоземельных минералов — это литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений.

Накануне, 24 февраля, президент России Владимир Путин на совещании, посвященном РЗМ, заявил, что Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать в разработке российских месторождений. По его словам, российские власти рады были бы видеть американские компании, если те проявят интерес к совместной работе.

Сама тема РЗМ в мировой повестке возникла после возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Республиканец с первых дней пытается решить вопрос зависимости США от Китая в вопросе поставок редкоземельных металлов, которые являются критическим элементом в современной электронике.

После попытки купить Гренландию у Дании ради разработок месторождений на острове Трамп заинтересовался инициативой Украины по доступу США к РЗМ на ее территории. Однако соответствующий договор пока не подписан, поскольку в Белом доме решили существенно расширить его, включив все полезные ископаемые, а президент Украины Владимир Зеленский отказался утверждать документ на таких условиях. Тем не менее переговоры между странами продолжаются. Между тем Евросоюз предложил Киеву свой вариант сделки по «критически важным материалам».

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