Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины

Стоимость восстановительных работ для Украины в 524 млрд долларов включает в себя восстановление экономики и часть инфраструктуры страны, передает Reuters.

Согласно докладу, с конца прошлого года ущерб энергетической инфраструктуре Украины увеличился на 70%. Сумма ущерба возросла более чем на 7% по сравнению с предыдущими данными в 486 млрд долларов. Основными пострадавшими секторами стали жилье, транспорт, энергетика, торговля и образование.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что потребности страны в восстановлении продолжают расти.

По данным совместного заявления, правительство Украины выделило 7,37 млрд долларов на приоритетные нужды 2025 года, но все еще имеет финансовый разрыв почти в 10 млрд долларов.

В общей сложности прямой ущерб достиг 176 млрд долларов, что на 24 млрд больше по сравнению с февралем 2024 года.

Около 13% всего жилищного фонда Украины повреждено или уничтожено, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств. Только на расчистку и управление обломками потребуется почти 13 млрд долларов.

Украина назвала цену восстановления страны

Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, отметила, что в оценке учитываются достижения Украины в восстановлении, реформах и реконструкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

По данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.