В ВТБ дали прогноз по ключевой ставке на 2025 год

В ВТБ прогнозируют сохранение Банком России ключевой ставки на уровне 21% в течение всего 2025 года, передает ТАСС.

По словам председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, кредитная организация сомневается в том, что «весь 2026 год мы проживем уже с такими ставками». Соответствующее заявление он сделал в ходе звонка с аналитиками.

«Мы где-то на пике максимума по жесткости денежно кредитной политики», - отметил Пьянов.

Согласно прогнозам специалиста, в 2025 году ожидается рост ВВП России более чем на 2%. Инфляция в этот период будет находиться в пределах 7–10%, указал он. Кроме того ВТБ прогнозирует увеличение кредитного портфеля банков России на 7–9% к концу 2025 года. При этом ожидается рост кредитов для юридических лиц более чем на 10%, а для физических лиц — более чем на 5%. Средства юридических лиц в банках также увеличатся на 7–9%, а средства физических лиц — на 15–20%, указал председатель правления.

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Ранее Банк России пересмотрел свой прогноз относительно среднего уровня ключевой ставки на период до 2025–2026 годов. Согласно обновленным данным, регулятор ожидает, что средняя она будет находиться в диапазоне от 19% до 22% до конца 2025 года.