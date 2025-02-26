Центробанк 14 февраля обсуждал вопрос повышения ключевой ставки до 22%

Совет директоров Центробанка (ЦБ) России на заседании 14 февраля рассматривал два варианта решения по ключевой ставке.

Банк России 14 февраля рассматривал повышение ключевой ставки
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Это следует из резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованного на сайте Банка России.

«На основе новых данных и обновленных прогнозов участники обсудили два решения: сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых; повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 22% годовых», — сказано в резюме.

В итоге регулятор снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Он объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась.

Накануне первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21% в течение всего 2025 года. По его мнению, рост ВВП страны по итогам 2025 года превысит 2%, а инфляция будет в пределах 7-10%.

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