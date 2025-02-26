В Москве снизилась инфляция

В январе инфляция в Москве снизилась до 9,87% по сравнению с 10,09% в последнем месяце 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Банка России по ЦФО.

«В январе 2025 года в Москве инфляция снизилась до 9,87% по сравнению с 10,09% в декабре 2024 года. Однако в Центральном федеральном округе и по всей России инфляция выросла до 10,07% и 9,92% соответственно. Снижение инфляции в Москве связано с увеличением предложения некоторых товаров и снижением затрат производителей, в том числе в условиях укрепления рубля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что рост цен на продукты в Москве замедлился до 9,12% в январе 2025 года с 11,20% в декабре 2024 года.

«Это произошло благодаря увеличению импортных поставок овощей и фруктов, в результате цены на помидоры, лимоны и апельсины росли медленнее», – пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, в столице замедлился рост цен на непродовольственные товары до 5,52% в январе 2025 года с 6,88% в декабре 2024 года. Укрепление рубля привело к снижению цен на косметические товары – такие как зубная паста, шампунь и туалетное жидкое мыло. Цены на медикаменты в январе росли медленнее, чем годом ранее, из-за статистического эффекта.

Однако рост цен на услуги в городе ускорился до 14,43% в январе 2025 года с 11,68% в декабре 2024 года, что связано с увеличением стоимости путевок за границу и повышением цен на проезд в общественном транспорте.